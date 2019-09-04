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جونسون يدعو إلى التصويت على إجراء انتخابات تشريعية مبكرة
بعد فشله في ملف بريكست
متابعات الخليج 365 - متابعة
تقدم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، مساء اليوم الأربعاء، بطلب لمجلس العموم لإجراء انتخابات مبكرة في 15 أكتوبر المقبل.
جاء ذلك بعدما مُنِيَ جونسون بهزيمة داخل البرلمان، حيث أقر النواب مشروع قانون يمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والمقرر في 31 أكتوبر المقبل، بدون اتفاق.
يأتي ذلك بعد أن صوت البرلمان البريطاني، اليوم الأربعاء، على منع “جونسون” من سحب البلاد من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، لكن الأخير سعى لإجراء انتخابات حتى يصبح مطلق اليدين قبل أسابيع من موعد الخروج، بحسب “رويترز”.
ووصف جونسون الخطوة التشريعية في مجلس العموم بأنها محاولة استسلام للاتحاد الأوروبي، وطالب بإجراء انتخابات مبكرة يوم 15 أكتوبر، في خطوة قد تحله من أي قيد إذا فاز بالأغلبية.
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