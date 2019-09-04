- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم التعليم تقدم خدمة جديدة لجميع منسوبيها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
التعليم تقدم خدمة جديدة لجميع منسوبيها
لمواجهة مشاكل أنظمتها التعليمية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أتاحت وزارة التعليم، ممثلة في خدمة تواصل، تقديم خدمة الدعم الفني لجميع منسوبيها عندما تواجههم مشكلة تقنية في التعامل مع أحد أنظمتها الإلكترونية المتعددة مثل “نور، نتائجي، فارس، عين”.
وأوضحت وزارة التعليم أن الخدمة يتم الحصول عليها من خلال الاتصال بمركز الاتصال 19996.
يذكر أن وزارة التعليم، ممثلة في نظام فارس، أضافت في وقت سابق، رابطًا جديدًا باسم الملف الشخصي تحت صلاحية بياناتي.
وتتيح هذه الخدمة الجديدة لأي موظف وموظفة إمكانية الاطلاع على البيانات الأساسية وهي (الاسم، العمر، الرقم الوظيفي، المدير المباشر، مقر العمل، الإدارة التعليمية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال والبريد الإلكتروني، المرتبة، المستوى).
بالإضافة إلى بيانات التابعين وبيانات الحساب البنكي، الدورات والمؤهلات وسنة التخرج.
كانت هذه تفاصيل خبر التعليم تقدم خدمة جديدة لجميع منسوبيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.