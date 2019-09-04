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محمد بن زايد: بين الإمارات والسعودية شراكة الخندق الواحد في مواجهة التحديات المحيطة
الهدف الذي يجمعنا أمن البلدين واستقرار المنطقة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، على أهمية العلاقات الإستراتيجية بين السعودية والإمارات.
وقال خلال افتتاحه حديقة شهداء حرس الرئاسة: “بين الإمارات والسعودية شراكة الخندق الواحد في مواجهة التحديات المحيطة”.
وأضاف في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “الهدف الذي يجمعنا أمن السعودية والإمارات واستقرار المنطقة، يجمعنا مصيرنا ومستقبلنا”.
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