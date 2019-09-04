2019-09-04

محمد بن زايد: بين الإمارات والسعودية شراكة الخندق الواحد في مواجهة التحديات المحيطة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، على أهمية العلاقات الإستراتيجية بين السعودية والإمارات.

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وقال خلال افتتاحه حديقة شهداء حرس الرئاسة: “بين الإمارات والسعودية شراكة الخندق الواحد في مواجهة التحديات المحيطة”.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “الهدف الذي يجمعنا أمن السعودية والإمارات واستقرار المنطقة، يجمعنا مصيرنا ومستقبلنا”.