السديس: مسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ القرآن تُعقد في محاور شرف متعددة

2019-09-04

متابعات الخليج 365 - واس

رفع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله -، وللقائمين على مسابقة الملك عبدالعزيز –رحمه الله- لحفظ القرآن الكريم، والمشاركين في إنجاحها.

Advertisements

وأكد أن مسابقة الملك عبدالعزيز – رحمه الله – الدولية لحفظ القرآن الكريم فرصة مباركة، تُعقد في محاور شرف متعددة، أهمها شرف المكان في بيت الله الحرام، وشرف الزمان في شهر الله المحرم، وشرف الحال والمناسبة؛ إذ تتعلق بالمنافسة في حفظ كتاب الله -عز وجل-، وتلاوته، وتفسيره، إلى جانب عالميتها وتحقيقها أُخوَّة الدين، وآصرة الإيمان.. وأضاف بأن من أهمية ومنزلة ومكانة كتاب الله -عز وجل- وواجبات الأمة الإسلامية الإيمان به، والتصديق به، وتلاوته، وحفظه، وتدبره، وتفسيره، والعناية بعلومه، والتخلق بأخلاقه، والتأدب بآدابه، وتطبيقه، والسير عليه منهاجًا ودستورًا في كل مناحي الحياة.

وبيّن أن مسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم في دورتها الحادية والأربعين تنشر هدايات ديننا الحنيف، ومنهجه الوسطي، منهج أهل السنة والجماعة. مشيرًا إلى أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تولي القرآن الكريم اهتمامًا بالغًا، وتهتم بحلقاته في المسجد الحرام، وكذا ببرامج الإقراء والإجازات والمقار الإلكترونية، وذلك بدعم واهتمام من ولاة أمرنا -حفظهم الله -.