شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الطائف يؤدي الصلاة على الشهيد الأحمري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف)

أدى محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني, وعدد من منسوبي القوات المسلحة والجهات الحكومية بالمحافظة، وجموع المصلين، اليوم (الأربعاء)، صلاة الميت على شهيد الواجب الجندي فايز محمد سعيد الأحمري, الذي استشهد في الحد الجنوبي بمنطقة نجران.

ونقل محافظ الطائف تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز, وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، ومستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، لذوي الشهيد، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم, عبّر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان الشرف لأداء واجبه, سائلين المولى عز وجل أن يحفظ أمن الوطن واستقراره.