شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد: السعودية والإمارات شراكة الخندق الواحد لمواجهة التحديات والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)أكد ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال افتتاحه حديقة شهداء حرس الرئاسة، أن السعودية والإمارات تجمعهما شراكة الخندق الواحد في مواجهة التحديات المحيطة، بهدف حماية أمن المملكة والإمارات وضمان استقرار المنطقة، مشدداً على أن المصير والمستقبل الواحد يجمع البلدين.
وأضاف: «حادث صافر في مأرب دفعت فيه الإمارات دماء غالية زكية وأرواح نفيسة طاهرة، وخرجنا من ذلك اليوم العصيب أكثر قوة وتصميم، وتجاوزناه بإصرار أقوى وإرادة أصلب، تضحيات شهدائنا عظيمة ووقفة ذويهم تاريخية مشرفة».
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