شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة السعودية في واشنطن للمواطنين: ابتعدوا عن مسار إعصار Dorian والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

دعت سفارة المملكة في واشنطن المواطنين المتواجدين في ولايات فلوريدا، وجورجيا، وجنوب كارولاينا، وشمال كارولاينا بأخذ الحيطة والحذر من التواجد في مسار إعصار Dorian والالتزام بتعليمات السلطات المحلية واتباع إرشادات السلامة وأوامر الإخلاء (إن وجد).

وأكدت السفارة في بيان نشرته عبر حسابها في تويتر اليوم الأربعاء أنها تتابع بجانب القنصليات والملحقيات التابعة لها تطورات إعصار Dorian.

وأوضحت أنها أتخذت الإجراءات اللازمة لمساعدة المواطنين للإخلاء حسبما تعلن عنه السلطات الرسمية

ودعت المواطنين إلى التواصل مع القنصلية العامة في هيوستن في حالة الطوارئ أو طلب المساعدة على الأرقام التالية:

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2819178305 - 2819178658 - 2818890570

طوارئ الملحقية الثقافية على الرقم: | 5713796080

• قسم شؤون السعوديين بالسفارة في واشنطن على الأرقام التالية:

- خلال أوقات الدوام الرسمية: 2023423800

خارج أوقات الدوام الرسمية عن طريق الاتصال أو إرسال رسالة نصية: 2027462888 - 2027460666 - 2027469777 - 2027463555