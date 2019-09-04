شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير وعبدالله بن زايد يستعرضان الوضع الأمني مع رئيس وزراء باكستان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (إسلام أباد) قام وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ووزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بزيارة رسمية لباكستان اليوم، حيث التقيا دولة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، بمكتبه في إسلام آباد. ونقل الوزير الجبير خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، و ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير

قام وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ووزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بزيارة رسمية لباكستان اليوم، حيث التقيا دولة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، بمكتبه في إسلام آباد. ونقل الوزير الجبير خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، و ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لدولة رئيس الوزراء الباكستاني. وتم خلال اللقاء الذي حضره وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، استعراض العلاقات التاريخية المميزة التي تجمع المملكة العربية السعودية بجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، إلى جانب استعراض التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، والوضع الأمني في المنطقة. وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير قد التقى في وقت سابق اليوم، معالي وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي وذلك بمقر وزارة الخارجية الباكستانية في إسلام أباد، جرى خلاله مناقشة العلاقات الثنائية والوضع الإقليمي والمستجدات على الساحة الدولية. كما التقى الوزير الجبير خلال الزيارة، بقائد أركان الجيش الباكستاني الفريق أول قمر جاويد باجوا. وتم خلال اللقاء بحث عدد من القضايا الأمنية على الساحتين الإقليمية والدولية.

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