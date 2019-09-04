الجهات الحكومية تبدأ تنفيذ اللوائح الخاصة بالمرأة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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امتدادا لحزمة الإصلاحات والمبادرات الهادفة إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، ولا سيما فيما يتعلق بتعزيز دور المرأة السعودية في التنمية الوطنية، والتي ظهر تأثيرها الإيجابي في أقل من عامين على حياة السعوديات، بدأت الجهات الحكومية ذات العلاقة بتنفيذ التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء أخيرا على أنظمة وثائق السفر، الأحوال المدنية، العمل، التأمينات الاجتماعية.

يذكر أن التعديلات الجديدة تأتي استكمالا للإصلاحات العديدة التي تمكنت المملكة من تطبيقها في أقل من عامين، حيث انعكست هذه الإصلاحات إيجابا على تعزيز دور المرأة في المجتمع ورفع مساهمتها في مسيرة التنمية في إطار رؤية 2030.