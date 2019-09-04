إلزام آباء ممتنعين عن النفقة بدفع 122 مليونا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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ألزمت دوائر ومحاكم التنفيذ 10937 ممتنعا عن النفقة بدفع نحو 122 مليون ريال نفقة أبناء، خلال العام الهجري الماضي 1440، وتوعدت المماطلين بإجراءات صارمة تكفل حقوق المحضونين.
وكانت جميع الطلبات تستند على أحكام قضائية متعلقة بقضايا النفقة.
يذكر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، وجه المحاكم بمعاملة الممتنعين عن أداء نفقة الأطفال المقررة شرعا كالمعنفين لهم في العقوبات، وفقا لنظام حماية الطفل.
واتخذت وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء جملة من القرارات والتعديلات والإجراءات التي تدعم الأم الحاضنة، والهادفة في أساسها لحماية الأسر من التشتت بعد الانفصال، إضافة إلى تسهيل وتسريع الإجراءات التي قد تتسبب في تعطيل مصالح الأبناء والأمهات الحاضنات.
وحددت وزارة العدل ضمن لوائحها التنفيذية آليات حازمة للحد من حالات المماطلة أو الامتناع عن تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكمها، ولا سيما ما يتعلق منها بالنفقة.
3893طلبا بقيمة 40
مليون ريال بمكة المكرمة
2664طلبا بقيمة 39.6
مليون ريال بالرياض
1775طلبا بقيمة 15.9
مليون ريال بالمنطقة الشرقية
792طلبا بقيمة 6
ملايين ريال في المدينة المنورة
428طلبا بقيمة 4.4
ملايين ريال بالقصيم
368طلبا بقيمة 5.4
ملايين ريال بعسير
284طلبا بقيمة 1.7
مليون ريال بتبوك
278طلبا بقيمة 4
ملايين ريال بجازان
159طلبا بقيمة 2
مليون ريال بالجوف
138طلبا بقيمة 684
ألف ريال بحائل
67طلبا بقيمة 1.9
مليون ريال في الباحة
61طلبا بقيمة 571
ألف ريال بالحدود الشمالية
30طلبا بقيمة 146ألف ريال بنجران
الطلبات المقدمة ومبالغ النفقة:
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