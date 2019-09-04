السعودية | السفارة السعودية بواشنطن تحذر مواطنيها من إعصار دوريان

شكرا لقرائتكم السفارة السعودية بواشنطن تحذر مواطنيها من إعصار دوريان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أصدرت سفارة المملكة في واشنطن اليوم الخميس، بياناً دعت فيه المواطنين المتواجدين في عددٍ من الولايات الأميركية، لأخذ الحيطة والحذر من التواجد في مسار إعصار دوريان.

وأكدت السفارة في بيانها أنها والقنصليات والملحقيات التابعة لها في أميركا، تتابع تطورات إعصار دوريان، مهيبة بالمواطنين المتواجدين في ولايات فلوريدا وجورجيا وجنوب وشمال كارولاينا، أخذ الحيطة والحذر من التواجد في مسار الإعصار، وضرورة الالتزام بتعليمات السلطات المحلية، واتباع إرشادات السلامة وأوامر الإخلاء - إن وجد -.

كما أشارت السفارة إلى أنها تتخذ الإجراءات اللازمة لمساعدة المواطنين للإخلاء حسبما تعلن السلطات الرسمية.