، "محمد بن زايد": السعودية والإمارات في شراكة "الخندق الواحد" لمواجهة التحديات ،

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قال محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، الأربعاء، خلال افتتاحه حديقة شهداء حرس الرئاسة، إن الإمارات والسعودية هما في شراكة الخندق الواحد في مواجهة التحديات المحيطة.
وفي التفاصيل، أكد محمد بن زايد على أن الهدف الذي يجمع السعودية والإمارات هو الأمن والاستقرار في المنطقة.
وصدر بيان مشترك قبل أيام عن وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات العربية المتحدة، أكد استمرار الجهود لإغاثة الشعب اليمني، كما استنكر حملة التشويه التي طالت الإمارات على خلفية أحداث اليمن الأخيرة.
وذكر البيان المشترك أن قوات التحالف قدمت تضحيات كبيرة في اليمن بدافع الروابط الأخوية الصادقة، مشيراً إلى أن الجانبين يسعيان للمحافظة على اليمن وسلامة أراضيه تحت قيادة الرئيس الشرعي، كما سيستمران بالتصدي لانقلاب الحوثي وكافة التنظيمات الإرهابية باليمن.
وشددت السعودية والإمارات على ضرورة التعاون مع اللجنة التي شكلها التحالف لفض الاشتباك.
04 سبتمبر 2019 - 5 محرّم 1441 11:45 PM
ولي عهد أبو ظبي أكد أن أمن واستقرار المنطقة هو الهدف المشترك للبلدين
قال محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، الأربعاء، خلال افتتاحه حديقة شهداء حرس الرئاسة، إن الإمارات والسعودية هما في شراكة الخندق الواحد في مواجهة التحديات المحيطة.
وفي التفاصيل، أكد محمد بن زايد على أن الهدف الذي يجمع السعودية والإمارات هو الأمن والاستقرار في المنطقة.
وصدر بيان مشترك قبل أيام عن وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات العربية المتحدة، أكد استمرار الجهود لإغاثة الشعب اليمني، كما استنكر حملة التشويه التي طالت الإمارات على خلفية أحداث اليمن الأخيرة.
وذكر البيان المشترك أن قوات التحالف قدمت تضحيات كبيرة في اليمن بدافع الروابط الأخوية الصادقة، مشيراً إلى أن الجانبين يسعيان للمحافظة على اليمن وسلامة أراضيه تحت قيادة الرئيس الشرعي، كما سيستمران بالتصدي لانقلاب الحوثي وكافة التنظيمات الإرهابية باليمن.
وشددت السعودية والإمارات على ضرورة التعاون مع اللجنة التي شكلها التحالف لفض الاشتباك.
، "محمد بن زايد": السعودية والإمارات في شراكة "الخندق الواحد" لمواجهة التحديات ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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