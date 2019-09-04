محمد بن مسعود - الدمام - الدخول الجماهيري للمباراة مجاناً وجه الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الدعوة لـ5000 طالب من مدارس المنطقة الشرقية لحضور مباراة المنتخب السعودي مع منتخب مالي يوم غدٍ الخميس. وقالت الهيئة: "تم التنسيق مع إدارة تعليم المنطقة الشرقية لتأمين وسائل النقل والوجبات". يذكر أن الأخضر يواجه مالي ودياً قبل أن يلتقي نظيره المنتخب اليمني في الثامن من الشهر الحالي في أولى مبارياته ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

هذا وسيكون الدخول للجماهير الرياضية كافة لحضور المباراة مجاناً. 04 سبتمبر 2019 - 5 محرّم 1441 11:46 PM الدخول الجماهيري للمباراة مجاناً Advertisements الفيصل يدعو 5000 طالب لحضور ودية الأخضر ومالي الفيصل يدعو 5000 طالب لحضور ودية الأخضر ومالي وجه الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الدعوة لـ5000 طالب من مدارس المنطقة الشرقية لحضور مباراة المنتخب السعودي مع منتخب مالي يوم غدٍ الخميس. وقالت الهيئة: "تم التنسيق مع إدارة تعليم المنطقة الشرقية لتأمين وسائل النقل والوجبات". يذكر أن الأخضر يواجه مالي ودياً قبل أن يلتقي نظيره المنتخب اليمني في الثامن من الشهر الحالي في أولى مبارياته ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

هذا وسيكون الدخول للجماهير الرياضية كافة لحضور المباراة مجاناً. الكلمات المفتاحية ، الفيصل يدعو 5000 طالب لحضور ودية الأخضر ومالي ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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