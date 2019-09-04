، الماركا تسلط الضوء على فريق الميريا: روح شابة ورغبة في كسر قاعدة عمرية بالليجا ،

محمد بن مسعود - الدمام - آل الشيخ دعم النادي بـ13 لاعباً جديداً

سلطت صحيفة ماركا الإسبانية واسعة الانتشار الضوء على نادي الميريا والروح الشابة التي يتميز بها لاعبوه والجهود المتميزة التي يبذلها تركي آل الشيخ وأكدت الصحيفة الإسبانية في مقال احتفائي أن الخطط الجديدة تعبر عن الطموح الجديد الذي ظهر منذ وصول المالك الجديد تركي آل الشيخ وقالت الصحيفة إن "نادي الميريا لديه ثالث أصغر رئيس في هذه الفئة، وهو تركي آل الشيخ (38 عاماً) كما أن لديه أكثر الموظفين شباباً وأن متوسط العمر يبلغ 24 عاماً، أي أقل بكثير من الغالبية العظمى من الأندية في الدرجة الأولى والثانية في إسبانيا وكتبت الصحيفة تأكيداً لحيوية النادي: "الفرق بين أصغر وأطول عمر في الفريق هو 17 عاماً".

وتعمدت الصحيفة تسمية المريا بــ"الروخيبلانكوس" وهو اسم رغم أنه ينطبق على "الميريا" ونادي "اتلتيكو مدريد" بحكم وجود اللونين (الأحمر والأبيض) في قميصي الناديين إلا أن استخدام الاسم هنا يعني التفضيل والتشبيه برحلة أتلتيكو مدريد الشهيرة من القاع إلى أحد أكثر ثلاثي القمة شراسة في إسبانيا وأحد النماذج الحية على النجاح والتمرد على البقاء في ذيل القائمة.

وقالت ماركا إن في نادي الميريا الذي يدربه بيدرو إيمانويل، يوجد لاعبان فقط يتجاوزان الثلاثين، ويعدان الأقدم. هذه هي حالة حارس المرمى رينيه (35 عاماً) واللاعب روميرا (31 عاماً)، بينما يمتلك الفريق لاعبين حديثي السن مثل أرفين أبياه (18 عاماً) وهو ثاني أصغر لاعب في أندية الدرجة الثانية بإسبانيا وفالنتين جيمس (20 عاماً.

(وقالت الصحيفة إن أحد الأهداف الرئيسة للفريق بعد وصول المالك الجديد، تركي آل الشيخ، كان التعاقد مع لاعبين شباب تتراوح أعمارهم بين 18 و23 عاماً لتجديد دماء الفريق. وأشادت الصحيفة بروح النشاط والحيوية التي طبعت النادي في الفترة الأخيرة. مضيفة أنه منذ وصول المالك الجديد تم تعزيز صفوف النادي بـ13 وجهاً جديداً، منهم فقط رادوساف بتروفيتش 30 عاماً. فيما يبلغ متوسط العمر المتوقع للباقي 22 عاماً.

وأشارت الصحيفة إلى أن الميريا بذلك يكسر قاعدة مهمة في الكرة الإسبانية وهي أن كبار السن والمخضرمين وحدهم يحصدون الانتصارات وأن هذا التوجه يدفع للتفاؤل.