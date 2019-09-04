، محافظ بيشة وجموع المصلين يشيّعون جثمان شهيد الواجب "الأكلبي"‎ ،

محمد بن مسعود - الدمام - ذووه عبروا عن اعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميادين الشرف والفخر

شيعت جموع المصلين بجامع الخلفاء الراشدين بمركز النقيع شمال محافظة بيشة، ظهر اليوم الأربعاء، جثمان شهيد الواجب أحد منسوبي الحرس الوطني العريف محمد مقبل المنيعي الأكلبي، الذي استشهد يوم أمس وهو يدافع عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي.

وتفصيلاً، أدّى محافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبرة وجموع المصلين بعد صلاة ظهر اليوم، صلاة الميت في جامع الخلفاء الراشدين بالنقيع على شهيد الواجب العريف محمد مقبل المنيعي الأكلبي حيث توافد عدد من المواطنين من محافظة بيشة، والمراكز التابعة لها لأداء الصلاة على شهيد الواجب.

وعبر ذوو الشهيد وأبناء قبيلته عن بالغ اعتزازهم باستشهاد "محمد" في ميادين الشرف والفخر، وهو يذود عن تراب الوطن الغالي، مؤكدين فخر الجميع به وأنهم وما يملكون فداء للوطن.

وعقب الصلاة نقل محافظ بيشة تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لذوي الشهيد, كما نقل تعازي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير لذوي الشهيد، سائلاً الله عزّ وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.