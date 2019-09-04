، السفارة السعودية بواشنطن تتابع تطورات إعصار "دوريان" وتحذِّر المواطنين ،

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أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية في واشنطن اليوم بيانًا، دعت فيه المواطنين الموجودين في عدد من الولايات الأمريكية إلى أخذ الحيطة والحذر من الوجود في مسار إعصار دوريان.
وفي التفاصيل، أكدت السفارة في بيانها أنها والقنصليات والملحقيات التابعة لها في الولايات المتحدة تتابع تطورات إعصار دوريان. مهيبة بالمواطنين الموجودين في ولايات فلوريدا وجورجيا وجنوب وشمال كارولاينا إلى أخذ الحيطة والحذر من الوجود في مسار الإعصار، وضرورة الالتزام بتعليمات السلطات المحلية، واتباع إرشادات السلامة وأوامر الإخلاء - إن وجد -.
وأشارت السفارة إلى أنها تتخذ الإجراءات اللازمة لمساعدة المواطنين على الإخلاء حسبما تعلن السلطات الرسمية، سائلة المولى -عز وجل- أن يحفظ الجميع من كل مكروه.
04 سبتمبر 2019 - 5 محرّم 1441 11:20 PM
أكدت أنها تتخذ الإجراءات اللازمة لمساعدة السعوديين حال وجود أوامر إخلاء
أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية في واشنطن اليوم بيانًا، دعت فيه المواطنين الموجودين في عدد من الولايات الأمريكية إلى أخذ الحيطة والحذر من الوجود في مسار إعصار دوريان.
وفي التفاصيل، أكدت السفارة في بيانها أنها والقنصليات والملحقيات التابعة لها في الولايات المتحدة تتابع تطورات إعصار دوريان. مهيبة بالمواطنين الموجودين في ولايات فلوريدا وجورجيا وجنوب وشمال كارولاينا إلى أخذ الحيطة والحذر من الوجود في مسار الإعصار، وضرورة الالتزام بتعليمات السلطات المحلية، واتباع إرشادات السلامة وأوامر الإخلاء - إن وجد -.
وأشارت السفارة إلى أنها تتخذ الإجراءات اللازمة لمساعدة المواطنين على الإخلاء حسبما تعلن السلطات الرسمية، سائلة المولى -عز وجل- أن يحفظ الجميع من كل مكروه.
، السفارة السعودية بواشنطن تتابع تطورات إعصار "دوريان" وتحذِّر المواطنين ،
المصدر : الخليج 365
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