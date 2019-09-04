حل كتاب الاجتماعيات للصف السادس 1440 في السعودية - حلول

مع دخول العام الهجري والدراسي الجديدين معاً هذه السنة 1441، نجد بأن الكثيرين يبحثون عن حل كتاب الاجتماعيات للصف السادس 1440 في السعودية لطلاب وطالبات المدارس الحكومية والأهلية.

وسوف نقدم لكم من خلال السطور التالية حل هذا الكتاب، وذلك بحسب ما نشرته وزارة التعليم السعودية واعتماد الخطة الصحيحة والأكيدة والرسمية لـ إجازات الطلاب والمعلمين للعام الدراسي 1441-2019 ومتى تبدأ الدراسة ومتى تنتهي.

ومن أهم مواعيد التقويم الدراسي الذي أعلنته وزارة التعليم أخيراً، فإن العام الدراسي الجديد 1441 سيستمر لأول مرة في شهر رمضان المبارك حتى 14/9/1441.

وتستأنف الدراسة في 8/ 10 /1441، على أن تبدأ الاختبارات النهائية بعدها بيومين، 10 /10 / 1441، وتبدأ الإجازة النهائية في 19 /10/ 1441. (حل كتاب الاجتماعيات للصف السادس 1440 في الأسفل)

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وتتخلل الدراسة 3 اجازات مجموعها 40 يوما، الأولى يوم واحد إجازة اليوم الوطني في 24 /1/ 1441، والثانية إجازة منتصف العام الدراسي في 7 /5/ 1441، والثالثة إجازة عيد الفطر المبارك التي تبدأ في شهر رمضان المبارك.

ويعد العام الدراسي الحالي الأطول مقارنة بالعام الماضي، إذ تصل أسابيع دراسته إلى 16 أسبوعاً تتضمن 179 يوما للدراسة الفعلية في الفصلين الدراسيين، فيما العام الماضي 1440 لم تتعد أسابيع الدراسة 15 أسبوعا بـ إجمالي أيام دراسة بلغت 169 يوما، بفارق نحو 10 أيام.

وتعد إجازة نهاية العام الجديد 1441 هي الأقصر، إذ لأول مرة لا تصل إلى 3 أشهر، حيث تبدأ في 19 /10/ 1441 وتنتهي في 11 /1/ 1442 "موعد بداية العام الدراسي الجديد".

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