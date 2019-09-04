“الخطوط السعودية” توفر خدمات جديدة في أجهزة الخدمة الذاتية

قالت شركة “الخطوط السعودية”، أمس الثلاثاء، إنها ستضيف خدمات جديدة على أجهزة الخدمة الذاتية.

وأوضحت أن الخدمات الجديدة هي: خدمة إعادة إصدار التذاكر، وخدمة اختيار المقاعد، وخدمة حجز المواصلات، وخدمة طلب الـ”واي فاي” وستضاف هذه الخدمات على المتاحة حالياً على أجهزة الخدمة الذاتية، وهي خدمات: إنشاء الحجوزات وتعديلها، وشراء التذاكر، وإصدار بطاقة صعود الطائرة، وإصدار بطاقات العفش وقسائم العفش الإضافي. يشار إلى أن أجهزة الخدمات الذاتية التابعة للخطوط السعودية تنتشر في 80 موقعاً حول المملكة، وستتوفر المزيد منها في مواقع جديدة كمحطات قطار الحرمين ومطار نيوم.