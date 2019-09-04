الأرصاد: استمرار الأمطار الرعدية والرياح المثيرة للغبار على عدة مناطق.. الخميس

توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غد الخميس، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي «جازان، وعسير» تشمل الأجزاء الساحلية منها؛ تمتد إلى مرتفعات منطقتي «الباحة ومكة المكرمة». وقالت الهيئة، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، إن السماء ستكون غائمة إلى غائمة جزئيًّا على غرب ووسط المملكة. وأشارت «هيئة الأرصاد» إلى استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق «الشرقية، نجران، حائل، الجوف، الحدود الشمالية»، وكذلك على الأجزاء الساحلية الغربية والجنوبية الغربية من البحر الأحمر. وحول حالة البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد، إن حركة الرياح السطحية تكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

أما عن الخليج العربي، فأكدت هيئة الأرصاد أن حركة الرياح السطحية تكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج. وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، لتعرُّض عددٍ من المناطق لرياح مثيرة للأتربة وأمطار رعدية وسيول. وقالت الهيئة في سلسلة تنبيهات، اطلعت عليها «عاجل»، إن منطقة مكة المكرمة (أضم، الطائف، العرضيات، ميسان)، والباحة (القرى، المخواة، الباحة، بلجرشي، بني حسن)، تتعرض لنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، حتى الساعة الثامنة مساء. وتشهد منطقة عسير (أبها، أحد رفيدة، الحرجة، المجاردة، النماص، بارق، تنومة، خميس مشيط، رجال ألمع، سراة عبيدة، ظهران الجنوب، محايل)، وجازان (الحرث، الدائر، الريث، العارضة، العيدابي، فيفا، هروب) تشهد سيولًا وأمطارًا متوسطة غلى غزيرة، تصحبها رياح مثيرة للأتربة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية) حتى الساعة الثامنة مساء.