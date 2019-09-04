وفاة الشاعر محمد بن هزاع البليهي

نعى عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة ، الشاعر محمد بن هزاع البليهي، الذي وافته المنية اليوم الأربعاء عن 85 عاما، حيث ستقام صلاة الجنازة عليه في محافظة عنيزة.

والشاعر البليهي، من كبار شعراء الشعر النبطي في المملكة، ويكنى بـ“أبو فهد“، وهو من مواليد محافظة الشماسية بمنطقة القصيم، وترعرع فيها ثم انتقل إلى محافظة الأحساء ومنها إلى محافظة عنيزة، والتي استقر فيها حتى وافاه الأجل اليوم الأربعاء. ويُعرف الشاعر الراحل بأنه ”شاعر الثقلين“، ويعود نسبه – وفق وسائل إعلام محلية – إلى الوداعين من الدواسر. ونشر ناشطون في موقع التواصل ”تويتر“ عددا من مقاطع الفيديو، لأشهر قصائد البليهي، داعين له بالرحمة، ومشيدين بشعره وقصائده.