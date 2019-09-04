أمانة عسير تُطبق الحد الأعلى بلائحة الغرامات المالية على مطعم شهير بأبها

رصدت الفرق الرقابية التابعة لأمانة منطقة عسير، عددًا من المخالفات بأحد المطاعم التابعة لفندق شهير بمدينة أبها، وذلك ضمن حملتها الرقابية المُستهدِفة للمطاعم الفندقية.

وتمثلت المخالفات التي سجلتها فرق الرقابة، في عدم وجود التراخيص اللازمة ومخالفة المبنى للأنظمة والاشتراطات المعمول بها، علاوة على تجهيزاته، بالإضافة إلى عدم تطبيق شروط التعبئة والتخزين وتدني النظافة. وقامت فرق الرقابة بسحب مجموعة من العينات المخبرية للأطعمة؛ لتحليلها والتأكد من صلاحيتها. وطبقت أمانة عسير الحد الأعلى بلائحة الغرامات المالية على المطعم.