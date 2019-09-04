المجلس الصحي السعودي يتخذ عدة قرارات

وافق المجلس الصحي السعودي في اجتماعه السابع والثمانين على اتخاذ عدة قرارات بشأن الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين. وقرر المجلس برئاسة وزير الصحة توفيق الربيعة دراسة إدراج خدمات الرعاية الصحية المنزلية ضمن الخدمات المغطاة في وثيقة التأمين الطبي، ودراسة توحيد آلية شراء الخدمة الصحية من القطاع الخاص لبعض الفئات من المرضى.
كما قرر بناء منهجية الإطار الوطني للمؤشرات الصحية، وتوفير القطاعات الصحية للمعلومات اللازمة لتغذية “منصة المعلومات الوطنية الدوائية” و”المنصة الوطنية للمستلزمات الطبية”.
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