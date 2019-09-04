الرميان: سنعمل مع الوزارات والجهات العالمية لتحقيق الشفافية والكفاءة بطرح أرامكو

أكّد محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر بن عثمان الرميان، أنَّه سيعمل بالتعاون مع زملائه بمجلس إدارة شركة أرامكو السعودية على ضمان تحقيق أعلى معايير الشفافية والكفاءة والفاعلية.

وأضاف الرميان، في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية: سنعمل أيضًا مع مختلف الوزارات المحلية والجهات العالمية ذات الصلة، تمهيدًا للطرح العام للشركة، وتحقيقًا لنتائج رؤية المملكة 2030م.

ورفع الرميان شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة؛ لتعيينه رئيسًا لمجلس إدارة شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو».

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وتابع: أسأل الله العلي القدير التوفيق والنجاح وأن يعيننا لنكون على قدر هذه الثقة الملكية الغالية لتحقيق ما تصبو إليه قيادتنا الحكيمة من خير ورخاء للوطن والمواطنين، وأن يُديم على المملكة أمنها واستقرارها.

ويعمل الرميان مستشارًا لمجلس الوزراء، كما أنّه كان عضوًا في مجلس إدارة أرامكو قبل تعيينه رئيسًا للمجلس.

كما شغل الرميّان منصب كبير الإداريين التنفيذيين لشركة السعودي الفرنسي كابيتال إل إل سي، وكان عضوًا في مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية «تداول».