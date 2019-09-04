للعام الثالث على التوالي.. «رد الجميل» يواصل دعمه لمرضى ألزهايمر

يواصل برنامج «رد الجميل» التدريبي الذي أطلقته الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر، عام 2017 بدعم وتعاون من مؤسسة العليان الخيرية، برامجه للعام الثالث على التوالي بمدينة جدة، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي لألزهايمر.

ويُنظم البرنامج ورشة عمل بقاعة الـ CPR في مبنى عبداللطيف بلازا بمستشفى «باقدو والدكتور عرفان العام» بجدة، وذلك عند الساعة الثالثة عصرًا وحتى السادسة مساءً من يوم السبت الموافق السابع من سبتمبر 2019م، ولمدة ثلاثة أيام متتالية.

وتحاضر في ورشة العمل، شادية باعلي (أخصائية نفسية ومدربة معتمدة لبرنامج رد الجميل، وإحدى خريجات البرنامج)؛ حيث ستُسلط الضوء على الجوانب المهمة في حياة مريض ألزهايمر، مثل كيفية التعامل مع مراحل المرض المختلفة، واحتواء واستيعاب السلوكيات كنوع من التواصل الفعال مع المريض.

كما تتطرق الورشة لأساليب التغذية والآليات الكفيلة باكتشاف الآلام التي يشعر بها المريض، وتأهيل مقدمي الرعاية على استراتيجيات ردود الفعل الصحية للاضطرابات السلوكية المصاحبة للمرض.

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وتقوم فكرة البرنامج على تدريب عدد من السيدات اللاتي يراعين عزيزًا مصابًا بمرض ألزهايمر في مراكز عالمية متخصصة؛ ليصبحن فيما بعد مؤهلات لتدريب كوادر وطنية، وتطمح الجمعية لتدريب الممارسين الصحيين وطلاب وطالبات الجامعات على كيفية الاعتناء بمريض ألزهايمر.

وظل برنامج «رد الجميل» يرفد الجمعية بكفاءات متخصصة في مجال التدريب على كيفية التعامل مع مرضى ألزهايمر، وكبار السن في المملكة، والتي ظلّت لسنوات تعاني ندرة في هذه الكوادر انعكست سلبًا على خدمات الرعاية المطلوبة لفئة كبار السن.

ويُساهم البرنامج في توفير الكوادر العلمية المتخصصة اللائي يساهمن في تدريب مقدمي الرعاية على أحدث الطرق المتعارف عليها عالميًا، حيث حرصت الجمعية على تأهيلهن، وتدريبهن، ليخضن تجارب رائدة ومكثفة تتضمن عدة زيارات ميدانية استطلاعية لأهم المراكز، ودور الرعاية لضمان شمولية التدريب واكتساب مهارات التعامل مع مرضى الزهايمر، وتدريب الأسر على أساسيات التواصل مع المرضى.

ويُتيح البرنامج التسجيل، عبر الرابط التالي بالضغط هنا، وكذلك الهاتف 0112143838/0114100112، والموقع الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي @saudialzheimer، في حال الحاجة لاستفسارات.