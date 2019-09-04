مصادر «عاجل» تكشف خطة «التعليم» لمواجهة حوادث السقوط بخزانات المياه والصرف الصحي

كشفت مصادر لـ«عاجل» عن إصدار وزارة التعليم توجيهًا يتضمن عدة إجراءات لتفادي سقوط الطلاب والطالبات في خزانات المياه والصرف الصحي؛ بينها التأكد من سلامة أغطيتها بالمباني المدرسية والإدارية والمراكز ومطابقتها لشروط كود البناء، وسرعة الإبلاغ عند وجود أي خلل.

وأكدت المصادر أن «التعليم» أصدرت تعميمًا لجميع المدارس، نصه: أنه بالإشارة إلى برقية وزير الداخلية رقم ٢٢٦١١٩حيال التقرير المعد لدراسة تكرار حوادث السقوط في خزانات المياه والصرف الصحي؛ حيث وجه مجلس الوزراء بعدة أمور.

تمثلت توجيهات مجلس الوزراء، في التأكيد على الجهات الحكومية المعنية بتوعية المواطنين والمقيمين بحوادث الغرق والاختناقات في خزانات المياه والصرف الصحي، وأهمية التأكد من سلامة أغطيتها ومطابقتها لشروط كود البناء السعودي.

وتضمنت التوجيهات إلزام وزارة الشؤون البلدية والقروية والمكاتب الهندسية والاستشارية عند إعداد التصاميم لخزانات المياه والصرف الصحي، بأن تكون الأغطية الخاصة بها ، وفق متطلبات كود البناء أو منح تصاريح ترميمها بعد التأكد من مطابقة أغطية خزانات المياه والصرف الصحي للمواصفات.

وأيضًا، قيام الجهات الحكومية داخل منشآتها والمنشآت التابعة لها، بالتأكد من من سلامة أغطية جميع خزانات المياه والصرف الصحي وفقًا لاختصاصها ومسؤولياتها بحسب شرط كود البناء السعودي والمواصفات القياسية المعتمدة، واستقبال البلاغات المتعلقة بها؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة.