إزالة تعديات على 3 ملايين متر بالرس

قامت لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات بمحافظة الرس بضبط مخالفات تقع جنوب وشمال وغرب المحافظة بمساحة 2.9 مليون متر مربع، وذلك بمتابعة من محافظ الرس حسين بن عبدالله العساف. وتمكنت اللجنة من إزالة التعدي بوجود أعضاءها من ممثلي عدد من الجهات الحكومية ، وهو عبارة عن بناء غرف، وأحواش من بلك، قام بإنشائها عدة أشخاص في أرض حكومية، وتعاملت اللجنة معها حسب التعليمات بكل حزم وطبقت الأنظمة المتعلقه بهذا الشأن. وقالت لجنة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات بمحافظة الرس أن ذلك ياتي بناءاً على توجيهات أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، بعدم التهاون بشأن الذين يتعدون على الأراضي البيضاء التي لم يثبت ملكيتها بموجب صكوك شرعية أو نظاميه . وأضافت اللجنة أنها تعمل جاهدة على مراقبة الأراضي الحكومية بالمحافظة ومراكزها التابعة من التعدي وتطبق الأنظمة والتعليمات بحق المتعدين عليها وفقاً للتوجيهات القاضية بإزالة أي تعدي على الأراضي الحكومية وتطبيق العقوبات والغرامات النظامية بحق المخالفين.



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