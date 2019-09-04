تدشين مدارس الطفولة المبكرة بالبكيرية

دشن محافظ البكيرية المهندس صالح الخليفة مرحلة الطفولة المبكرة بإدارة تعليم المحافظة، بحضور مدير التعليم الدكتور خالد بن راجح الراجح، ومديري الإدارات والأقسام وعدد من أولياء الأمور. وافتتح الخليفة المشروع بمدرسة ابتدائية تحفيظ القرآن الكريم الأولى للطفولة المبكرة بالمحافظة، التي تعدّ نموذجا لباقي المدارس المطبقة لمشروع وزارة التعليم لمرحلة الطفولة المبكرة. من جانبه، أوضح الراجح أن وزارة التعليم تسعى إلى تحقيق تحسين نواتج التعلم من خلال استيعاب جميع الأطفال في مرحلة رياض الأطفال المتوافقة مع رؤية 2030، إضافة إلى تطوير مرحلة رياض الأطفال، ورفع كفاءة استخدام المباني المدرسية من خلال العمل على تهيئة البيئة المدرسية بمرافقها، بحيث أصبحت جاهزة، والتي روعي فيها ما يتوافق مع الأسس التربوية والعمرية والعلمية، حيث تكون عملية وجاذبة. وأعرب مدير التعليم عن شكره لقائدة المدرسة سلمى الطاسان وفريق عمل المدرسة، والشؤون التعليمية بنات، والشؤون المدرسية، وإدارة شؤون المباني.



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