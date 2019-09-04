أمير القصيم يبارك افتتاح تخصصين بكليات عنيزة الأهلية

بارك أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل، صدور قرار وزير التعليم بافتتاح تخصصي الأمن السيبراني، وهندسة الطاقة المتجددة في الكليات. وأكد الأمير فيصل بن مشعل، على أن الاهتمام الذي توليه القيادة لقطاع التعليم «العام والخاص»، من خلال تعزيزه وتطويره وتنميته بما يتواكب مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، حافز كبير لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات من خلال فتح آفاق وفرص واسعة في الجامعات وتخصصاتها، مباركا للمشرف العام على كليات عنيزة الأهلية وكافة منسوبيها وأبناء المنطقة صدور قرار وزارة التعليم افتتاح تخصصات تواكب هذه المرحلة التي يقودها خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، مقدما شكره وتقديره لوزير التعليم الدكتور حمد آل شيخ، على جهوده التي يبذلها لخدمة أبناء دوت الخليج بما يعود بالنفع والفائدة.



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