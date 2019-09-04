35 متطوعا بمدني بارق

نفذت إدارة الدفاع المدني بمحافظة بارق بالشراكة مع مجلس شباب منطقة عسير، دورة تدريبية بعنوان (أهمية أعمال التطوع في الدفاع المدني)، وذلك بحضور وكيل محافظة بارق إبراهيم بن منشط. وبدأت الدورة بكلمة ترحيبية من مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة بارق، العقيد عبدالخالق بن عبدالله، حيث أعرب عن تفاعل الشباب المتطوعين مقدما شكره لعضو مجلس شباب منطقة عسير حمد محمد بلغيث البارقي ممثل محافظة بارق بالمجلس على جهده وتنسيقه ومشاركته الفعالة. بعد ذلك انتقل المتدربون إلى المعرض داخل مبنى الإدارة للتعرف على جميع محتوياته بشرح من المدربين وفي ختام الدورة تم تسليم الشهادات للمتدربين الـ35.



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