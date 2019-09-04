السعودية اليوم / سفارة المملكة في واشنطن تتابع تطورات إعصار "دوريان" وتحذر المواطنين من التواجد في مساره



واشنطن 05 محرم 1441 هـ الموافق 04 سبتمبر 2019 م واس

أصدرت سفارة المملكة في واشنطن اليوم، بياناً دعت فيه المواطنين المتواجدين في عددٍ من الولايات الأميركية، لأخذ الحيطة والحذر من التواجد في مسار إعصار دوريان.

وأكدت السفارة في بيانها أنها والقنصليات والملحقيات التابعة لها في الولايات المتحدة، تتابع تطورات إعصار دوريان، مهيبة بالمواطنين المتواجدين في ولايات فلوريدا وجورجيا وجنوب وشمال كارولاينا، أخذ الحيطة والحذر من التواجد في مسار الإعصار، وضرورة الالتزام بتعليمات السلطات المحلية، واتباع إرشادات السلامة وأوامر الإخلاء - إن وجد -.

كما أشارت السفارة إلى أنها تتخذ الإجراءات اللازمة لمساعدة المواطنين للإخلاء حسبما تعلن السلطات الرسمية، سائلة المولى عز وجل أن يحفظ الجميع من كل مكروه.

// انتهى //

22:46ت م

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