2019-09-04

مصرع 21 شخصًا في حريق بمصنع للألعاب النارية بالهند

متابعات الخليج 365 - متابعة

لقي 21 شخصًا على الأقل مصرعهم، اليوم، إثر اندلاع حريق داخل مصنع للألعاب النارية شمال الهند.

وأفاد مسؤول الشرطة المحلية أفتار سينج، بأن الحريق أتى تمامًا على المصنع ذي الطابقين في منطقة باتالا بولاية البنجاب، مضيفًا أنه لا يزال عمال الإنقاذ يبحثون عن ناجين تحت الأنقاض.

Advertisements

ويتلقى حوالي 15 مصابًا العلاج في مستشفيات قريبة، حالة سبعة منهم خطرة.

وفتحت السلطات الهندية تحقيقًا حول ملابسات الحادثة.