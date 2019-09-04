شكرا لقرائتكم فيديو.. معلم يربط حذاء طالب ابتدائي بمشاعر أبوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-09-04 فيديو.. معلم يربط حذاء طالب ابتدائي بمشاعر أبوية متابعات الخليج 365 - الرياض أظهر مقطع فيديو متداول، مشهدًا إنسانيًّا وأبويًّا لمعلم وهو يقوم بربط حذاء طالب صغير بالمرحلة الابتدائية. Advertisements وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، المقطع على نطاق واسع، وأشادوا بسلوك المعلم الأبوي ومساعدته الطفل الصغير على ارتداء الحذاء. يأتي ذلك في أول أسبوع دراسي، حيث أنهى المعلم مهمته ثم ربت على كتف الطالب الذي انطلق إلى وجهته.









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