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الخطوط السعودية تطلق خدمات جديدة لعملائها
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت شركة الخطوط السعودية، اليوم الأربعاء، عن إضافة خدمات جديدة على أجهزة الخدمة الذاتية، وهي: خدمة إعادة إصدار التذاكر، وخدمة اختيار المقاعد، وخدمة حجز المواصلات، وخدمة طلب الـ”واي فاي”.
وأكدت الشركة، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنها ستضيف هذه الخدمات حاليًّا على أجهزة الخدمة الذاتية المتاحة، وهي خدمات: إنشاء الحجوزات وتعديلها، وشراء التذاكر، وإصدار بطاقة صعود الطائرة، وإصدار بطاقات العفش وقسائم العفش الإضافي.
يذكر أن أجهزة الخدمات الذاتية التابعة للخطوط السعودية تنتشر في 80 موقعًا حول المملكة.
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