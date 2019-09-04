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حاكم جاكرتا يفتتح جناح المملكة في معرض الكتاب بإندونيسيا
فرصة لتعزيز التعاون الإستراتيجي والتعليمي والثقافي
متابعات الخليج 365 - واس
افتتح حاكم جاكرتا الدكتور أنيس باسويدان اليوم، جناح المملكة في معرض الكتاب الدولي بجاكرتا الذي تشرف عليه سفارة المملكة في إندونيسيا ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والارشاد .
وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا عصام عابد الثقفي أن مشاركة المملكة التي ستستمر خمسة أيام، تعـد فرصة لتعزيز التعاون الاستراتيجي والتعليمي والثقافي بين إندونيسيا والمملكة بما يخدم البلدين الشقيقين في تلك المجالات.
ونوه سفير خادم الحرمين الشريفين بما تقدمه المملكة من جهود لدعم وتعزيز الدعوة إلى الله وبيان سماحة الإسلام .
من جانبه بين رئيس قسم الشؤون الإعلامية والثقافية بسفارة المملكة في جاكرتا فواز العثيمين أن الجناح شهد إقبالاً كبيراً من الزوار فور افتتاحه ، خاصة أن وزارة الشؤون الإسلامية ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف تقوم هذا العام بتوجيه من معالي الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بالمشاركة وتقديم عرض عن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، كما تقوم بتوزيع الكتيبات والمصحف الشريف لزوار الجناح.
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