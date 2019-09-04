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زعيم العموم البريطاني يستفز أعضاء البرلمان
متابعات الخليج 365 - متابعة
تعرض زعيم مجلس العموم البريطاني والعضو البارز في حزب المحافظين، جاكوب ريس موغ، لانتقادات شديدة من عدد من نواب المجلس؛ وذلك بسبب طريقة جلوسه خلال جلسة برلمانية محتدمة أمس بشأن بريكست، حيث وصفت الجلسة بأنها من أكثر النقاشات أهمية في تاريخ البرلمان البريطاني.
وقالت كارولين لوكاس، عضوة حزب الخضر البريطاني: “كان هناك الكثير من الحديث عن الديمقراطية الليلة، في حين أن لغة جسد زعيم مجلس العموم أظهرت ازدراءه للمجلس وللناس”.
وأضافت لوكاس، وفقًا لـ”بي بي سي”، أن موغ “بدا وكأنه كان يشعر بملل شديد أثناء النقاش”، ويظهر أيضًا نوابًا وهم يصرخون لموغ اجلس واجلس مستقيمًا!”.
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