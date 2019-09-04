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الجوازات: 3 طرق للتسجيل وتفعيل الحساب في أبشر
للاستفادة من جميع خدمات الجوازات الإلكترونية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت المديرية العامة للجوازات، على أهمية التسجيل وتفعيل الحساب في منصة أبشر؛ وذلك للاستفادة من خدمات الجوازات.
وقالت الجوازات، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “أخي متابعات الخليج 365 … أختي المواطنة، إن تسجيل وتفعيل حسابك في منصة أبشر للخدمات الإلكترونية يتيح لك الاستفادة من جميع خدمات الجوازات الإلكترونية”.
وأضافت المديرية العامة للجوازات، أنه يمكن الاستفادة من خدمات الجوازات الإلكترونية من خلال التسجيل وتفعيل الحساب عبر الطرق التالية:
– عبر أجهزة الخدمة الذاتية.
– عبر الحساب البنكي.
– عبر زيارتك لفروع المديرية العامة للجوازات.
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