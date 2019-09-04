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2019-09-04 11 سببًا لارتجاع حمض المعدة إلى المرئ متابعات الخليج 365 - الرياض يعاني البعض من مشاكل ارتجاع حمض المعدة؛ مما يسبب الشعور ببعض الألم وعدم الارتياح. وأوضح الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، أن مسببات ارتجاع حمض المعدة إلى المريء: – السمنة – الكحول – التدخين – القهوة Advertisements – المقليات – الشكولاتة – الثوم – البصل – أدوية.. ديلتيازم – الأكل قبل النوم – الحمل









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