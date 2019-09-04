الان تتابع “التعليم” تقدم خدمة الدعم الفني لجميع منسوبيها لمشاكل أنظمتها التعليمية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 26 دقيقة - 10:04 م, 4 سبتمبر 2019 م التعليقات: 0 الطائف -الخليج 365 -عبدالله العازمي : أتاحت وزارة التعليم ممثلة في خدمة تواصل بتقديم خدمة الدعم الفني لجميع منسوبيها عندما تواجههم مشكلة تقنية في التعامل مع أحد أنظمتها الإلكترونية المتعددة مثل نور، نتائجي، فارس ، عين”/ وذلك من خلال الاتصال بمركز الاتصال 19996.

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