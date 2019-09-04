الان تتابع التعليم تحذر من استخدام العنف داخل المدارس والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف -الخليج 365 -عبدالله العازمي أكدت إدارة التعليم بمحافظة الدوادمي، في تعميمها الصادر لمكاتب التعليم على عدم استخدام العنف والإيذاء داخل المدارس. كما أشارت للإجراءات المتبعة في حالات العنف إن وجدت، مؤكدةً تفعيل الدور التربوي وتطبيق قواعد السلوك والمواظبة. يذكر أن إدارة التعليم ممثلة بقسمي توجيه وإرشاد الطلاب والطالبات تسعى من خلال برامجها لتحقيق التوافق النفسي والاجتماعي للطالب ما يؤدي إلى شخصية متوازنة في جميع جوانبها، ومن ذلك برامج التهيئة الإرشادية وبرامج الأسبوع التمهيدي لكسر حاجز الرهبة بين الطالب والمعلم.

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