، عبر تويتر .. "الإسلامية" تقيم مسابقة ثقافية مصاحبة للدورة الـ41 لحفظ القرآن ،

- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
تعتزم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم الدولية والمحلية، إقامة مسابقة ثقافية مصاحبة لفعاليات مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الحادية والأربعين، المقامة حالياً في رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة، وذلك عبر حساب الأمانة العامة للمسابقة بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وفي التفاصيل: تهدف المسابقة التي تبدأ مساء اليوم الأربعاء الخامس من شهر محرم 1441هــ وتستمر لمدة ثمانية أيام، إلى تشجيع الناس للإقبال على القرآن الكريم في حفظه وتلاوته، وتحفيزهم على التدبر بمعانيه ومراجعة تفسير كلام المولى سبحانه وتعالى، إضافة إلى ذلك إبراز دور المملكة الريادي في خدمة كتاب الله الكريم طباعة ونشراً وتعليماً.
وتقدم الأمانة العامة للمسابقة جائزتين يومياً قدرها (2000) ريال لكل فائز، من خلال المشاركة في الهاشتاق المعتمد الذي تم إطلاقه تزامناً مع انطلاق المسابقة، ويمكن الاطلاع على تفاصيل المسابقة عبر حساب أمانة المسابقة في تويتر @quran_gov.
04 سبتمبر 2019 - 5 محرّم 1441 09:53 PM
خلال حساب الأمانة العامة.. وتقدم جائزتين بقيمة 2000 ريال لكل فائز يومياًعبر تويتر .. "الإسلامية" تقيم مسابقة ثقافية مصاحبة للدورة الـ41 لحفظ القرآن
تعتزم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم الدولية والمحلية، إقامة مسابقة ثقافية مصاحبة لفعاليات مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الحادية والأربعين، المقامة حالياً في رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة، وذلك عبر حساب الأمانة العامة للمسابقة بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وفي التفاصيل: تهدف المسابقة التي تبدأ مساء اليوم الأربعاء الخامس من شهر محرم 1441هــ وتستمر لمدة ثمانية أيام، إلى تشجيع الناس للإقبال على القرآن الكريم في حفظه وتلاوته، وتحفيزهم على التدبر بمعانيه ومراجعة تفسير كلام المولى سبحانه وتعالى، إضافة إلى ذلك إبراز دور المملكة الريادي في خدمة كتاب الله الكريم طباعة ونشراً وتعليماً.
وتقدم الأمانة العامة للمسابقة جائزتين يومياً قدرها (2000) ريال لكل فائز، من خلال المشاركة في الهاشتاق المعتمد الذي تم إطلاقه تزامناً مع انطلاق المسابقة، ويمكن الاطلاع على تفاصيل المسابقة عبر حساب أمانة المسابقة في تويتر @quran_gov.
، عبر تويتر .. "الإسلامية" تقيم مسابقة ثقافية مصاحبة للدورة الـ41 لحفظ القرآن ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر عبر تويتر .. "الإسلامية" تقيم مسابقة ثقافية مصاحبة للدورة الـ41 لحفظ القرآن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.