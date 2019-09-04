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تعرّض مساعد مدير شرطة محافظة رنية الرائد عبدالرحمن العتيبي، لحادث انقلاب ظهر اليوم على طريق "رنية - الخرمة"، نتيجة انحراف مركبته.
وعَلِمت "الخليج 365" أن "العتيبي" تعرّض لإصابة بالغة -شفاه الله-، وجرى تحويله إلى مستشفى الملك عبدالله ببيشة، على بعد ١٥٠ كم جنوب محافظة رنية.
ولا زال طريق "رنية الخرمة" ينتظر الانتهاء من مشروع توسعته التي تأخرت كثيرًا، وذلك بعد إنجاز "وزارة النقل" نحو ٧٢٪ منه قبل عامين -حسب تصريحهم آنذاك-، بدءًا من محافظة الخرمة ومرورًا برنية وانتهاءً ببيشة.
وقال "أهالي رنية" عبر "الخليج 365": "مشروع توسعة الطريق يسير ببطء، ومضى عليه عِدة أعوام، وتسبّب في مصرع وإصابة مئات الأهالي والمسافرين، ويُعد شريانًا يربط المنطقة الجنوبية بالغربية، ومعبرًا لحجاج اليمن".
04 سبتمبر 2019 - 5 محرّم 1441 09:35 PM
الأهالي لـ"النقل": مشروع التوسعة يسير ببطء وقضى على المئات!
تعرّض مساعد مدير شرطة محافظة رنية الرائد عبدالرحمن العتيبي، لحادث انقلاب ظهر اليوم على طريق "رنية - الخرمة"، نتيجة انحراف مركبته.
وعَلِمت "الخليج 365" أن "العتيبي" تعرّض لإصابة بالغة -شفاه الله-، وجرى تحويله إلى مستشفى الملك عبدالله ببيشة، على بعد ١٥٠ كم جنوب محافظة رنية.
ولا زال طريق "رنية الخرمة" ينتظر الانتهاء من مشروع توسعته التي تأخرت كثيرًا، وذلك بعد إنجاز "وزارة النقل" نحو ٧٢٪ منه قبل عامين -حسب تصريحهم آنذاك-، بدءًا من محافظة الخرمة ومرورًا برنية وانتهاءً ببيشة.
وقال "أهالي رنية" عبر "الخليج 365": "مشروع توسعة الطريق يسير ببطء، ومضى عليه عِدة أعوام، وتسبّب في مصرع وإصابة مئات الأهالي والمسافرين، ويُعد شريانًا يربط المنطقة الجنوبية بالغربية، ومعبرًا لحجاج اليمن".
، "حادث انقلاب" يُصيب مساعد "مدير شرطة رنية" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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