، مدير تعليم الأفلاج يبحث انطلاقة العام الدراسي مع قائدات المدارس ،

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التقى مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة صباح اليوم الأربعاء بكافة قائدات المدارس ومدارس الطفولة المبكرة، وذلك بحضور المساعد لشؤون المدرسية ومساعد مدير التعليم لشؤون تعليم البنات ومدير شؤون المعلمين ومدير خدمات الطلاب.
وتناول اللقاء الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء بالقاعة الرجالية في المبنى النسائي وحضره عدد من رئيسات الأقسام ذات العلاقة وتم مناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بانطلاقة العام الدراسي واكتمال تجهيز المدارس وتهيئتها وسد احتياجها من المعلمات وبرنامج الطفولة المبكرة وأصر الجودة في تحسين الأداء المدرسي والتكامل بين القائدة والمشرفة التربوية.
وأشاد مدير التعليم بالجهود المبذولة للاستعداد وحرص قائدات المدارس على الانتظام في الدراسة، كما ثمّن لقائدات الطفولة المبكرة جهودهن الكبيرة التي أثمرت عن بداية جادة خالية من المعوقات وذلك لمتابعتهن تجهيزها وتأثيثها وتهيئة المدارس وانطلاق الدراسة بها من أول يوم دراسي وسط بيئة تربوية جاذبة.
وطالب "آل مغير" من قائدات المدارس بالحرص على رفع مستوى التحصيل الدراسي والتركيز على العملية التعليمية داخل الفصل، ومراعاة المسؤولية وتحمل الأمانة في أداء رسالة التعليم.
04 سبتمبر 2019 - 5 محرّم 1441 09:34 PM
طالبهن بالتركيز على رفع مستوى العملية التعليمية داخل الفصول
التقى مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة صباح اليوم الأربعاء بكافة قائدات المدارس ومدارس الطفولة المبكرة، وذلك بحضور المساعد لشؤون المدرسية ومساعد مدير التعليم لشؤون تعليم البنات ومدير شؤون المعلمين ومدير خدمات الطلاب.
وتناول اللقاء الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء بالقاعة الرجالية في المبنى النسائي وحضره عدد من رئيسات الأقسام ذات العلاقة وتم مناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بانطلاقة العام الدراسي واكتمال تجهيز المدارس وتهيئتها وسد احتياجها من المعلمات وبرنامج الطفولة المبكرة وأصر الجودة في تحسين الأداء المدرسي والتكامل بين القائدة والمشرفة التربوية.
وأشاد مدير التعليم بالجهود المبذولة للاستعداد وحرص قائدات المدارس على الانتظام في الدراسة، كما ثمّن لقائدات الطفولة المبكرة جهودهن الكبيرة التي أثمرت عن بداية جادة خالية من المعوقات وذلك لمتابعتهن تجهيزها وتأثيثها وتهيئة المدارس وانطلاق الدراسة بها من أول يوم دراسي وسط بيئة تربوية جاذبة.
وطالب "آل مغير" من قائدات المدارس بالحرص على رفع مستوى التحصيل الدراسي والتركيز على العملية التعليمية داخل الفصل، ومراعاة المسؤولية وتحمل الأمانة في أداء رسالة التعليم.
، مدير تعليم الأفلاج يبحث انطلاقة العام الدراسي مع قائدات المدارس ،
المصدر : الخليج 365
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