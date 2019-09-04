، "جمعية الزهايمر" تستكمل برنامجها "رد الجميل" ،

محمد بن مسعود - الدمام - حملة "عساه حس ما ينطفي" تواصل برامجها بجدة

يواصل برنامج "رد الجميل" التدريبي الذي أطلقته الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر خلال العام 2017، بدعم وتعاون من مؤسسة العليان الخيرية؛ برامجه للعام الثالث على التوالي بمدينة جدة، بالتزامن مع اليوم العالمي للزهايمر.

وينظم البرنامج ورشة عمل في قاعة الـCPR بمبنى عبداللطيف بلازا بمستشفى باقدو، والدكتور عرفان العام بجدة، وذلك عند الساعة الثالثة عصراً وحتى السادسة مساءً من يوم السبت الموافق السابع من سبتمبر 2019م ولمدة ثلاثة أيام متتالية.

وتحاضر في ورشة العمل التي دُعيت لها أعداد كبيرة من مقدمي الرعاية، والمهتمين والمختصين، والممارسين الصحيين؛ الأخصائية النفسية والمدربة المعتمدة لبرنامج رد الجميل، وإحدى خريجات البرنامج، شادية باعلي؛ حيث ستسلط الضوء على الجوانب المهمة في حياة مريض الزهايمر، مثل كيفية التعامل مع مراحل المرض المختلفة، واحتواء واستيعاب السلوكيات كنوع من التواصل الفعال مع المريض.

كما تتطرق الورشة لأساليب التغذية، والغذاء، والآليات الكفيلة باكتشاف الآلام التي يشعر بها المريض، وتأهيل مقدمي الرعاية على استراتيجيات ردود الفعل الصحية للاضطرابات السلوكية المصاحبة للمرض.

وتقوم فكرة البرنامج على تدريب عدد ممن يرعى عزيزاً مصاباً بمرض الزهايمر في مراكز عالمية متخصصة، ليصبحن فيما بعد مؤهلات لتدريب كوادر وطنية، وتطمح الجمعية إلى تدريب الممارسين الصحيين وطلاب وطالبات الجامعات على كيفية الاعتناء بمريض الزهايمر.

وظل برنامج "رد الجميل" يرفد الجمعية بكفاءات متخصصة في مجال التدريب على كيفية التعامل مع مرضى الزهايمر، وكبار السن في المملكة، والتي ظلت لسنوات تعاني ندرة في هذه الكوادر انعكست سلباً على خدمات الرعاية المطلوبة لفئة كبار السن.

وتأتي أهمية البرنامج من خلال مساهمته في توفير الكوادر العلمية المتخصصة اللائي يساهمن في تدريب مقدمي الرعاية على أحدث الطرق المتعارف عليها عالمياً؛ حيث حرصت الجمعية على تأهيلهن، وتدريبهن، وخضن تجارب رائدة ومكثفة تضمنت عدة زيارات ميدانية استطلاعية لأهم المراكز ودور الرعاية؛ لضمان شمولية التدريب واكتساب مهارات التعامل مع مرضى الزهايمر، وتدريب الأسر على أساسيات التواصل مع المرضى.

ويمكن للراغبين التسجيل من خلال الرابط التالي:http://join.alz.org.sa/assistant/23 ، ولمزيد من الاستفسارات يمكنكم التواصل من خلال هاتف: 0112143838/0114100112 ، أو من خلال الموقع الإلكتروني: http://www.alz.org.sa ، ومواقع التواصل الاجتماعي: @saudialzheimer.