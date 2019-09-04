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ذكرت خمسة مصادر مطلعة أن ياسر الرميان، رئيس صندوق الثروة السيادي السعودي، تولى رئاسة اللجنة التنفيذية المشرفة على خطط طرح أسهم في "أرامكو السعودية" للاكتتاب العام، وذلك قبل تعيينه رئيسًا جديدًا لمجلس إدارة شركة النفط الوطنية العملاقة هذا الأسبوع.
وحسب "رويترز"، قالت المصادر إن ياسر الرميان تسلم مسؤولية اللجنة من وزير المالية محمد الجدعان في يوليو الماضي مع تسارع الاستعدادات لعملية الإدراج.
وتُعد هذه الخطوة مؤشرًا مهمًّا على أن السعودية تتأهب لتسريع إدراج محلي لـ"أرامكو" عن طريق الاستعانة بالرميان؛ لما له من خبرة عريضة في عمليات الطرح الأولي المحلية، سواء في الحكومة أو القطاع الخاص.
وقال الفالح على "تويتر" إن تعيين الرميان "خطوة مهمة لإعداد الشركة للطرح العام".
وطلبت أرامكو بالفعل من بنوك رئيسية تقديم مقترحاتها للاضطلاع بأدوار محتملة في الطرح العام الأولي، حسبما أوردته تقارير عدة من قبل.
04 سبتمبر 2019 - 5 محرّم 1441 09:23 PM
في خطوة مهمة تشير إلى أن السعودية تتأهب لتسريع إدراج محلي للشركة
ذكرت خمسة مصادر مطلعة أن ياسر الرميان، رئيس صندوق الثروة السيادي السعودي، تولى رئاسة اللجنة التنفيذية المشرفة على خطط طرح أسهم في "أرامكو السعودية" للاكتتاب العام، وذلك قبل تعيينه رئيسًا جديدًا لمجلس إدارة شركة النفط الوطنية العملاقة هذا الأسبوع.
وحسب "رويترز"، قالت المصادر إن ياسر الرميان تسلم مسؤولية اللجنة من وزير المالية محمد الجدعان في يوليو الماضي مع تسارع الاستعدادات لعملية الإدراج.
وتُعد هذه الخطوة مؤشرًا مهمًّا على أن السعودية تتأهب لتسريع إدراج محلي لـ"أرامكو" عن طريق الاستعانة بالرميان؛ لما له من خبرة عريضة في عمليات الطرح الأولي المحلية، سواء في الحكومة أو القطاع الخاص.
وقال الفالح على "تويتر" إن تعيين الرميان "خطوة مهمة لإعداد الشركة للطرح العام".
وطلبت أرامكو بالفعل من بنوك رئيسية تقديم مقترحاتها للاضطلاع بأدوار محتملة في الطرح العام الأولي، حسبما أوردته تقارير عدة من قبل.
، "رويترز": "الرميان" سيتولى مسؤولية لجنة طرح "أرامكو" للاكتتاب العام ،
المصدر : الخليج 365
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