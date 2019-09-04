، عميد كلية العلوم والآداب ببلقرن يدشن برنامج استقبال طلاب السنة الأولى ،

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دشن عميد كلية العلوم والآداب ببلقرن الدكتور "علي بن محمد بن إبراهيم شهاب"، برنامج استقبال طلاب السنة الأولى للعام الجامعي الحالي.
وحث عميد الكلية الطلاب والطالبات على أن يكونوا على دراية تامة وواعية بنظام الدراسة في الكلية وباللوائح والأنظمة بما في ذلك نظام التسجيل والانقطاع والإنذارات الأكاديمية ومتطلبات التخرج، وأهمية استشارة المرشد الأكاديمي متى ما دعت الحاجة إلى ذلك، كما شدد على الخدمة الجليلة التي تقدمها الجامعة برصد وتسجيل جميع المشاركات والأنشطة غير الأكاديمية التي يعملها الطالب في وثيقة رسمية تساعده على المنافسة في المسابقات الوظيفية عند التخرج.
وهنأ الطلاب المستجدين بتخرجهم من الثانوية العامة بدرجات عالية وتفوق علمي أهّلهم للقبول في جامعة بيشة كما حث الطلاب المستجدين على الجد والمثابرة مؤكدًا أن هذا الصرح التعليمي الكبير يهدف إلى خدمتهم في بيئة تساعد على الإبداع والتميز وتحقيق آمالهم لخدمة الوطن.
كما وجّه المستجدين بضرورة المواظبة على الدروس العلمية والمحاضرات والتفاعل مع الأساتذة داخل القاعات الدراسية والاستفادة من الساعات المكتبية المخصصة لهم ومن جميع الخدمات والتسهيلات التي تقدمها الجامعة.
ونيابة عن وكيل الكلية الدكتور عبد الهادي القرني؛ ألقى الدكتور الوليد بشير كلمة أكد فيها فخره بالطلاب وبما تقدمه جامعة بيشة من دعم وخدمات متميزة للسنة التحضيرية وتحدث عن أهمية الإرشاد الأكاديمي للطالب في حياته الجامعية وعن اللوائح والأنظمة بالجامعة.
وتم تشغيل العرض المرئي لطلاب السنة الأولى. قدم الحفل الطالب عبدالخالق محمد القرني، واُفتتح بآياتٍ من الذكر الحكيم تلاها الطالب عيد محمد القحطاني.
04 سبتمبر 2019 - 5 محرّم 1441 09:09 PM
هنأ الطلاب المستجدين بتخرجهم من الثانوية وحثهم على التفوق
دشن عميد كلية العلوم والآداب ببلقرن الدكتور "علي بن محمد بن إبراهيم شهاب"، برنامج استقبال طلاب السنة الأولى للعام الجامعي الحالي.
وحث عميد الكلية الطلاب والطالبات على أن يكونوا على دراية تامة وواعية بنظام الدراسة في الكلية وباللوائح والأنظمة بما في ذلك نظام التسجيل والانقطاع والإنذارات الأكاديمية ومتطلبات التخرج، وأهمية استشارة المرشد الأكاديمي متى ما دعت الحاجة إلى ذلك، كما شدد على الخدمة الجليلة التي تقدمها الجامعة برصد وتسجيل جميع المشاركات والأنشطة غير الأكاديمية التي يعملها الطالب في وثيقة رسمية تساعده على المنافسة في المسابقات الوظيفية عند التخرج.
وهنأ الطلاب المستجدين بتخرجهم من الثانوية العامة بدرجات عالية وتفوق علمي أهّلهم للقبول في جامعة بيشة كما حث الطلاب المستجدين على الجد والمثابرة مؤكدًا أن هذا الصرح التعليمي الكبير يهدف إلى خدمتهم في بيئة تساعد على الإبداع والتميز وتحقيق آمالهم لخدمة الوطن.
كما وجّه المستجدين بضرورة المواظبة على الدروس العلمية والمحاضرات والتفاعل مع الأساتذة داخل القاعات الدراسية والاستفادة من الساعات المكتبية المخصصة لهم ومن جميع الخدمات والتسهيلات التي تقدمها الجامعة.
ونيابة عن وكيل الكلية الدكتور عبد الهادي القرني؛ ألقى الدكتور الوليد بشير كلمة أكد فيها فخره بالطلاب وبما تقدمه جامعة بيشة من دعم وخدمات متميزة للسنة التحضيرية وتحدث عن أهمية الإرشاد الأكاديمي للطالب في حياته الجامعية وعن اللوائح والأنظمة بالجامعة.
وتم تشغيل العرض المرئي لطلاب السنة الأولى. قدم الحفل الطالب عبدالخالق محمد القرني، واُفتتح بآياتٍ من الذكر الحكيم تلاها الطالب عيد محمد القحطاني.
، عميد كلية العلوم والآداب ببلقرن يدشن برنامج استقبال طلاب السنة الأولى ،
المصدر : الخليج 365
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