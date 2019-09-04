السعودية اليوم / مصرع 21 شخصًا في حريق بمصنع للألعاب النارية شمال الهند



نيودلهي 05 محرم 1441 هـ الموافق 04 سبتمبر 2019 م واس

لقي 21 شخصًا على الأقل مصرعهم اليوم إثر اندلاع حريق داخل مصنع للألعاب النارية شمال الهند.

وأفاد مسؤول الشرطة المحلية أفتار سينج، بأن الحريق أتى تمامًا على المصنع ذي الطابقين في منطقة باتالا بولاية البنجاب، مضيفًا أنه لا يزال عمال الإنقاذ يبحثون عن ناجين تحت الأنقاض.

ويتلقى حوالي 15 مصابًا العلاج في مستشفيات قريبة، حالة سبعة منهم خطرة.

وفتحت السلطات الهندية تحقيقًا حول ملابسات الحادثة.

// انتهى //

21:23ت م

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