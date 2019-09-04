السعودية اليوم / الشيخ السديس يدشن برنامج اليوم العلمي للإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية



مكة المكرمة 05 محرم 1441 هـ الموافق 04 سبتمبر 2019 م واس

دشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم برنامج اليوم العلمي للإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية الهادف إلى تيسير الشروح العلمية لعدد من المتون وختمها خلال يوم علمي كامل، مع عدد من المميزات، تتمثل في توفير المتون العلمية في العلم الذي يتم شرحه وهدايا مميزة وشهادات للحضور، كما يحوي البرنامج عددا من المجالس العلمية تنظيماً للوقت وتيسيراً على طالب العلم بمختلف موقعه الدراسي.

وحث معاليه الجميع على بذل المزيد من الجهود لإنجاح جميع البرامج التوجيهية التي تخدم قاصدي المسجد الحرام، وتقديم أرقى الخدمات لهم، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله- لتذليل السبل في راحة ضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.

// انتهى //

21:03ت م

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