السعودية اليوم / رئيس مركز الشقيق يناقش استعدادات المركز للاحتفاء باليوم الوطني الـ 89



الشقيق 05 محرم 1441 هـ الموافق 04 سبتمبر 2019 م واس

ناقش رئيس مركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب مقعد بن محمد السبيعي خلال الاجتماع الذي عقد اليوم بمقر المركز مع مديري الجهات الحكومية وشيخ شمل قبائل الشقيق الشيخ هادي بن علي القربي ، استعداد المركز للاحتفاء باليوم الوطني 89 للمملكة, والأفكار والفعاليات والبرامج الثقافية والرياضية والفنية والشعبية والمسيرات الوطنية بمشاركة الجهات الحكومية والأمنية، وتزيين الشوارع والميادين بالأعلام، وإبراز النقلة التنموية للمركز، وإتاحة الفرصة لكافة أطياف المجتمع للاحتفاء بالمناسبة.

وأكد رئيس مركز الشقيق في ختام الاجتماع أهمية تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان , وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة ، بضرورة مشاركة الجهات الحكومية في تفعيل اليوم الوطني، الذي يعد مناسبة غالية على الجميع، وإتاحة الفرصة للشباب بالمشاركة، والتعبير عن فرحتهم وتظافر الجهود وتعاون الجهات المختصة لإنجاح المناسبة.

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20:50ت م

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