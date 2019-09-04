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فيديو.. ذئب يعلق بحظيرة أغنام بمحايل وهذه كانت نهايته
متابعات الخليج 365 - محايل
أقدم مواطن على قتل ذئب بطلقات نارية من بندقيته الخاصة، بعد أن علق ليلًا في أسلاك حظيرته.
وفي الصباح، فوجئ متابعات الخليج 365 في محايل، بذئب عالق وسط حظيرة أغنامه؛ حيث بادره برصاصتين من بندقيته الخاصة ليرديه قتيلًا.
وكان الذئب قد تسلل في المساء إلى داخل الحظيرة لاصطياد إحدى الأغنام، إلا أنه عَلِق بالشبك المحيط بالأغنام، وظل عالقًا حتى الصباح، لتكون نهايته الموت برصاصات صاحب المزرعة.
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