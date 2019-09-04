- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم حيلة ذكية لاستعمال واتساب دون بطاقة SIM ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
حيلة ذكية لاستعمال واتساب دون بطاقة SIM
متابعات الخليج 365 - متابعة
أوردت مجلة “كمبيوتر بيلد” الألمانية، أن هناك بعض المواقف لا تسمح للمستخدم بالوصول إلى بطاقة SIM أو لا تعمل فيها البطاقة، لكن ذلك لا يمنع استعمال تطبيق التراسل الفوري “واتساب” في الدردشة بفضل حيلة بسيطة تتطلب توفر شبكة WLAN لاسلكية، وهاتف أرضي.
وفي البداية على المستخدم ربط الهاتف الذكي بشبكة WLAN اللاسلكية، وإعادة تثبيت تطبيق واتساب وإنشاء حساب جديد، وعند تشغيله لأول مرة سيطلب التطبيق رقمًا هاتفيًّا، فيختار المستخدم البلد ويدخل رقم الهاتف الأرضي.
وبعد تأكيد الرقم بالنقر على زر الاتصال Call me، سيرن الهاتف الأرضي، وعند رفع السماعة سيسمع المستخدم كودًا بصوت الكمبيوتر، عليه إدخاله في تطبيق واتساب، ليتمكن من استعمال تطبيق التراسل الفوري في الدردشة دون بطاقة SIM.
كانت هذه تفاصيل خبر حيلة ذكية لاستعمال واتساب دون بطاقة SIM لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.